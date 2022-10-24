Эксперты DxOMark назвали экран iPhone 14 Pro лучшим в мире

Смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max заняли первое место в рейтинге DxOMark по результатам тестирования дисплеев. Об этом сообщает сетевое издание iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, с результатом в 149 баллов первую строчку рейтинга DxOMark разделили iPhone 14 Pro и Pro Max. За ними следуют Google Pixel 7 Pro со 146 баллами, iPhone 13 Pro Max и 13 Pro со 145 и 144 баллами соответственно.

В качестве преимуществ iPhone 14 Pro эксперты приводят высокую яркость под открытым небом, точную калибровку HDR и отсутствие проблем с отрисовкой кадров при запуске игр и видеороликов. Однако специалисты DxOMark остались недовольны низкой яркостью смартфона в помещении и тем, что под углом контент на экране приобретает зеленоватые оттенки.