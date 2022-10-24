Флагманский смартфон Apple iPhone 15 Ultra получит прочный титановый корпус

В 2023 году Apple выпустит флагманский iPhone 15 Ultra, который получит корпус из титанового сплава. Об этом сообщает инсайдер LeaksApplePro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно ранним утечкам, Apple планирует отказаться от модели iPhone 15 Pro Max в пользу iPhone 15 Ultra, который получит существенные отличия от Pro-модели. Предполагается, что флагманская модель будет оснащена дополнительной камерой в виде перископного объектива и предложит поддержку видеосъемки в 8K-разрешении.

Кроме того, базовая модель iPhone 15 Ultra получит 256 ГБ, в то время как другие версии iPhone 15 все еще будут оснащаться накопителем объемом 128 ГБ. Смартфонам серии iPhone 15 также приписывают наличие USB Type-C.

Вместе с тем, благодаря использованию титанового корпуса iPhone 15 Ultra может стать одним из самых прочных и легких смартфонов компании, но и в то же время самым дорогим.

Презентация серии iPhone 15 может состоятся осенью 2023 года.