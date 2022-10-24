Новую видеокарту Nvidia использовали для взлома паролей

Установка из восьми видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 способна взломать восьмизначный пароль методом перебора за 48 минут. Об этом сообщает издание PC Gamer, ссылаясь на слова специалиста по информационной безопасности Сэма Кроули, передает Day.Az.

Кроули отметил, что в отношении брутфорса (метода взлома паролей путем перебора комбинаций, - прим. ред.) RTX 4090 превосходит прошлое поколение видеокарт Nvidia минимум в два раза. При этом актуальные видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT отстают от RTX 4090 более чем в три раза.

Хотя данная информация способна встревожить многих интернет-пользователей, специалисты по кибербезопасности из компании ITPro призывают не паниковать. По их словам, взлом аккаунтов в онлайн-сервисах путем перебора зачастую невозможен. Большая часть онлайн-сервисов вводят задержку между попытками ввода пароля после нескольких ошибок или вовсе просят его сбросить. По данным ITPro, брутфорс актуален только в случае оффлайн-систем авторизации.

В то же время, для людей, которые все же беспокоятся о взломе своих учетных записей, специалисты рекомендовали использовать специальные менеджеры паролей, которые генерируют PIN-коды длиной от 12 до 128 символов. На взлом таких комбинаций даже у восьми RTX 4090 могут уйти годы.