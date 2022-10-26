https://news.day.az/hitech/1506133.html Маск рассказал, во что должен превратиться Twitter
Маск рассказал, во что должен превратиться Twitter
Американский предприниматель Илон Маск считает, что социальной сети Twitter нужно стать честным форумом для максимального числа людей с самыми разными убеждениями. Об этом он написал в этой соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Твиттер" должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживленных, хоть и временами злобных, дебатов между людьми с различающимися убеждениями", - заявил бизнесмен.
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