Маск рассказал, во что должен превратиться Twitter

Американский предприниматель Илон Маск считает, что социальной сети Twitter нужно стать честным форумом для максимального числа людей с самыми разными убеждениями. Об этом он написал в этой соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Твиттер" должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживленных, хоть и временами злобных, дебатов между людьми с различающимися убеждениями", - заявил бизнесмен.