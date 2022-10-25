Apple выпустила iOS 16.1
Apple выпустила очередное обновление мобильной операционной системы iOS 16.1, которое уже доступно для скачивания всем желающим. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Прежде всего, теперь у пользователей появилась общая медиатека iCloud, позволяющая дать доступ к файлам пяти новым пользователям - все они получат права на редактирование и удаление фото и видео.
Изменения затронули и пиктограмму, обозначающую заряд аккумулятора. Отображение процентов заряда стало анимированным, а иконка с процентами теперь поддерживается на смартфонах iPhone 11/XR и выше, в том числе на версиях mini.
В новой iOS разрешили удалять приложение Wallet, которое раньше было неудаляемым. При возникновении необходимости его можно снова скачать из App Store.
Кроме того, в Dynamic Island появилась функция Live Activities, которая позволяет наблюдать за каким-либо событием в реальном времени - например, отслеживать путь такси или следить за счетом футбольного матча.
Также в iOS 16.1 появилась автономная поддержка Apple Fitness+, функция, запрещающая приложениям использовать вставку текста из буфера обмена, обновленный раздел с обоями и многое другое.
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