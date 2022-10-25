Xiaomi выпустила необычные наушники

Компания Xiaomi выпустила в продажу наушники с костной проводимостью, которые получили название Bone Conduction. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особенностью таких наушников является технология передачи звуковых колебаний через кости черепа, а не по воздуху. Так как уши пользователя при этом открыты, он также может слышать окружающие его звуки, что гарантирует безопасность, например, на улице или в общественном транспорте.

Наушники Xiaomi Bone Conduction защищены от влаги и пыли по стандарту IP66. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 для сопряжения с другими гаджетами. Производитель обещает до 12 часов автономной работы. Кроме того, пятиминутная подзарядка позволяет наушникам проигрывать музыку в течение двух часов.

Стоимость устройства составляет $96. Пока наушники продаются только на территории Китая.