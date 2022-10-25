https://news.day.az/hitech/1506224.html Глобальный сбой в Whatsapp
Глобальный сбой в Whatsapp
В работе мессенджера WhatsApp* наблюдаются перебои. Об этом стало известно во вторник, 25 октября, передает Day.Az.
По данным сервиса Downdetector, сбой является глобальным. На ошибки в работе приложения жалуются пользователи из разных стран.
Так, у некоторых граждан не получается отправить сообщение. Мессенджер не обновляется и не прогружает чаты.
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