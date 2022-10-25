Глобальный сбой в Whatsapp

В работе мессенджера WhatsApp* наблюдаются перебои. Об этом стало известно во вторник, 25 октября, передает Day.Az.

По данным сервиса Downdetector, сбой является глобальным. На ошибки в работе приложения жалуются пользователи из разных стран.

Так, у некоторых граждан не получается отправить сообщение. Мессенджер не обновляется и не прогружает чаты.