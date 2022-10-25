5 причин, почему iPhonе 14 лучше iPhone 13

В начале сентября компания Apple представила новинку - линейку смартфонов нового поколения iPhone 14. Девайс унаследовал внешний вид от предшественника, получил апгрейд и новые дополнительные функции. В этом материале мы сравниваем iPhone 14 с iPhone 13 и рассказываем про пять отличий моделей.

Базовая версия смартфона новой линейки переняла узнаваемый дизайн у iPhone 13: рубленые грани, минимум технических отверстий, диагональное расположение камер. Основные изменения коснулись аппаратной части iPhone 14: камеры, батареи, процессора и безопасности владельца.

1.Камера. Система камер остается главной фичей смартфонов от Apple. В iPhone 13 и iPhone 14 установлены идентичные основная, широкоугольная и фронтальная 12-мегапиксельные камеры. В этом году компания решила сделать съемку в условиях недостаточного освещения более комфортной. Новая модель получила увеличенную диафрагму f/1.5 и технологию Photonic Engine, которая объединяет лучшие пиксели из серии фотографий в одном изображении. Благодаря этим функциям снимки в темном помещении или вечером на улице будут детализированными даже без использования ночного режима съемки.

Арсенал фронтальной камеры с функцией TrueDepth пополнился автофокусом. Система самостоятельно определяет лица в кадре и фиксируется на них для повышения уровня детализации.

2.Видеосъемка. Для любителей мобильного видео и короткометражных фильмов у нас тоже хорошие новости. В iPhone 14 обновили знакомый по предшественнику режим "Киноэффект", повысив максимальное разрешение до 4К Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду, и добавили режим "Экшн" с повышенной стабилизацией для съемки динамичных кадров. Обе функции позволяют снимать видео в стиле кинооборудования без навыков профессионального оператора.

3.Батарея. Литий-ионный аккумулятор iPhone 14 стал вместительнее. Новая модель способна воспроизводить фильмы до 16 часов и без перерыва проигрывать музыку до трех дней. Продолжительное время работы устройства позволит отправляться в долгие путешествия и не беспокоиться об уровне заряда батареи даже при активном использовании смартфона.

4.Процессор. iPhone 14 работает на производительном чипе A15 Bionic с шестиядерным центральным процессором. Новая модель смартфона стабильно работает и не перегревается даже с самыми требовательными играми и приложениями.

5.Связь. В новой линейке Apple пользователи смогут выбрать версию с поддержкой физической SIM-карты или виртуальной eSim, которая позволяет владельцу за минуту переключаться между несколькими номерами и операторами. Функция eSim будет полезна людям, занимающимся бизнесом, менеджерам в частых командировках и путешественникам.

Расширенный функционал делает iPhone 14 надежным компаньоном на отдыхе, в командировке и на работе. Корпус смартфона выполнен из авиационного алюминия, обеспечивая легкость и долговечность использования. Цветовая палитра новой модели представлена пятью цветами: Blue, Purple, Midnight, Starlight и (PRODUCT)RED.

Успейте купить новинку выгодно в магазинах авторизованных реселлеров Apple: Alma Store, Kontakt Home, Baku Electronics, İrşad, Maxi.az, Myshops, Shopstore.