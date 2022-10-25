Google Chrome прекратит поддержку популярной версии Windows

В 2023 году Google выпустит финальную версию браузера Chrome для Windows 7 и Windows 8.1, после чего откажется от поддержки этих устаревших версий операционной системы. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то, что ОС Windows 7 была выпущена еще в 2009 году и ее официальная поддержка со стороны Microsoft закончилась два года назад, ею все еще пользуется огромное количество людей по всему миру - в прошлом году этот показатель составлял около 100 млн человек. Это означает, что уже в скором времени миллионы пользователей останутся без патчей в Chrome, что создает существенные риски для их безопасности в сети.

Как отмечает портал, после выхода финальной версии для Windows 7 и Windows 8.1 браузер Google Chrome продолжит работать, однако из-за отсутствия обновлений его использование будет нежелательно. Пользователям рекомендуется перейти на более актуальную версию операционной системы до следующего года.