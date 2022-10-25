«Яндекс» представил свой телевизор

Компания "Яндекс" анонсировала выпуск первого телевизора с голосовым помощником "Алиса". Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В линейку телевизоров вошли два устройства с диагоналями на 43 и 50 дюймов. Телевизоры получили экран Direct LED с разрешением 4К, частотой 60 герц, временем отклика 9,5 миллисекунд, углом обзором 178 градусов, поддержку Dolby Audio. Устройство работает на фирменной операционной системе с интегрированным помощником "Алиса".

Представленным телевизором можно управлять с помощью пульта, через колонку "Яндекс.Станция", фирменное приложение или "Алису". Через голосовой ассистент можно найти и включить определенный фильм или сериал, поставить видео на паузу, отрегулировать громкость. Также пользователи смогут объединить телевизор с другими умными устройствами.

По словам представителей "Яндекса", первая партия телевизоров была собрана в Китае, далее они будут производиться в России. Первый телевизор "Яндекса" поступит в продажу в начале ноября, стоимость устройства не раскрывается. Уточняется, что аппараты будут доступны в среднем ценовом сегменте.