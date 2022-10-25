Apple подняла цену подписки на некоторые сервисы

Компания Apple объявила о повышении цен на свои музыкальные и телевизионные сервисы. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как отмечает издание, это первое повышение стоимости подписки с момента запуска сервисов.

Теперь стоимость подписки на Apple Music составит $10,99 в месяц, что на $1 больше предыдущей цены. Рост цен компания объяснила "увеличением затрат на лицензирование" и пообещала, что в результате повышения исполнители и авторы песен будут получать больший доход. Семейная подписка "выросла" на $2 - до $16,99.

Стоимость подписки на Apple TV+ также была увеличена на $1 - до $5,99. Что же касается подписки Apple One, которая включает в себя до пяти сервисов Apple, то теперь она стоит $14,95 или $22,95 по семейному тарифу.

Как отмечает FT, ранее цены на подписку также увеличили Amazon, Netflix и Disney Plus. В скором времени о повышении стоимости может объявить и Spotify, считает издание.