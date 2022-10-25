В Японии начнут выпускать стиральные машины для людей
Технологическая компания из Японии планирует начать выпуск стиральных машин для людей, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представители компании Science рассказали, что устройство поступит в продажу в 2025 году. По словам разработчиков, стиральная машина будет очищать, массировать и сушить человека с помощь ультразвука, а весь процесс займет не более 15 минут. Кроме того, искусственный интеллект и различные датчики помогут потребителю узнать полную информацию о своем теле и создать комфортную атмосферу.
В Science добавили, что цель проекта состоит не только в том, чтобы тщательно очистить тело, но и в том, чтобы предоставить лечебное пространство, где можно будет расслабиться и отдохнуть под звуки успокаивающей музыки и видеоряд, показанный на дисплеях внутри машины.
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