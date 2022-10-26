Motorola представила новую версию культовой «раскладушки» Razr

Компания Motorola представила в Европе смартфон с гибким экраном Razr 22, который является новой репликой одноименного телефона-"раскладушки" из нулевых. Как передает Day.Az об этом сообщает издание Gizmochina.

Новинка получила основной 6,7-дюймовый P-OLED-экран с горизонтальной линией сгиба, разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, а также дополнительный OLED-дисплей с диагональю 2,7-дюйма, который располагается на внешней стороне корпуса. Отмечается, что за изменение положения крышки отвечает особенный шарнир Flex View, который позволяет фиксировать экран при разных углах изгиба.

За производительность Razr 22 отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения пользовательских данных предусмотрен накопитель емкостью 256 ГБ. Razr 22 работает на Android 12 с фирменной оболочкой MyUX.

Новинка оборудована аккумулятором на 3500 мАч, который заряжается блоками питания типа TurboPower с мощностью до 30 Вт.

Новинка уже поступила в продажу в Европе по цене от €1199 (примерно 73,5 тыс. руб.). Razr 22 поставляется в единственном цвете - Satin Black.