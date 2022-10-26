В сети появилась информация о секретном флагманском смартфоне Google

Компания Google разрабатывает новый смартфон с флагманскими характеристиками, как у Pixel 7 Pro. Как передает Day.Az об этом сообщает издание Gizmochina, со ссылкой на инсайдера Кубу Войцеховски. Новое устройство носит кодовое название G10.

На данный момент известно, что аппарат имеет габариты, сопоставимые с Pixel 7 Pro: 155 мм в длину и 71 мм в ширину. Также G10 получит большой 6,7-дюймовый экран с разрешением 3120 на 1440 пикселей. В дисплее будет "о"-образный вырез под фронтальную камеру.

Производством матриц для нового смартфона займется китайская компания BOE, которая неоднократно выступала подрядчиком Apple. Экраны будут оптимизированы под использование с подэкранным сканером отпечатков пальцев от компании Qualcomm.

В Gizmochina не исключают, что G10 может оказаться ранним прототипом Pixel 8, который Google представит следующей осенью. Однако слухи указывают на то, что релиз устройства может состояться уже весной вместе с доступной моделью Pixel 7a.