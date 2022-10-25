Стала известна причина сбоя в работе WhatsApp

Сбои в работе мессенджера WhatsApp во вторник были вызваны техническими неполадками со стороны владельца сервиса, американской компании Meta. Как передает Day.Az, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Мы знаем, что у людей возникли сложности с отправкой сообщений в WhatsApp сегодня. Мы устранили проблему и приносим извинения за неудобства. Краткосрочное отключение стало результатом технической неполадки с нашей стороны", - приводит агентство слова представителя компании.

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе WhatsApp наблюдались в большинстве стран мира. Десятки тысяч пользователей жаловались на сложности при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения и сайта.