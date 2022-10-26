Турция получит первый военный беспилотный вертолет

Машиностроительная компания Titra была выбрана для получения государственных субсидий на создание - разработку и производство - первого в Турции беспилотного вертолета Alpin. Об этом сообщает американское издание Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В организации заявили, что планируют ежегодно производить десять беспилотников вертолетного типа. Отмечается, что в настоящее время заказчики Titra ежегодно получают 250 дронов-камикадзе.

"Правительство станет покупателем после успешных полевых испытаний, надеясь, что после этого система будет экспортирована в дружественные страны", - сказал изданию один из государственных чиновников. Отмечается, что беспилотник Alpin большой дальности может использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в частности, для спасательных операций.