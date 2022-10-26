Vertu представила люксовый криптосмартфон

Производитель люксовых смартфонов, компания Vertu, представила новый гаджет под названием Metavertu. Об этом сообщает портал Decrypt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство позиционируется как смартфон для фанатов криптотехнологий. Смартфон поддерживает технологии Web2 и Web3, имеет встроенный кошелек, а также умеет одним кликом превращать фотографии и видеоролики в NFT.

В линейку Metavertu вошли десять моделей - по цене от $3,3 тыс. до $41,5 тыс. Самая дорогая модель оснащена задней крышкой, обтянутой кожей аллигатора и инкрустированной алмазами.

Внутри Metavertu установлен процессор Qualcomm SnapDragon 8 Gen 1 CPU. Размер AMOLED-дисплея устройства составит 6,67 дюйма, а разрешение - 2400×1080. Смартфон оснащен тройной камерой, а также аккумулятором на 4600 мАч.