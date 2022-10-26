Apple подтвердила переход на стандарт USB-C

Топ-менеджмент Apple подтвердил планы компании о выпуске iPhone с разъемом USB-C, чтобы соответствовать новым правилам Евросоюза. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне ЕС принял директиву, согласно которой на территории стран союза могут продаваться лишь те электронные устройства, которые имеют разъем USB-C. Это вынудило Apple, чьи смартфоны iPhone заряжаются через порт Lightning, запустить в разработку устройства с USB-C.

"Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора", - заявил глава отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли компания выпускать смартфоны без порта Lightning.

Новые правила касательно продажи гаджетов с единым разъемом на территории Евросоюза вступят в силу в 2024 году.