Турция оштрафовала Meta

Власти Турции оштрафовали корпорацию Meta на 346,7 млн лир ($18,63 млн) за нарушение закона о конкуренции. Об этом в среду сообщил телеканал NTV со ссылкой на заявление Антимонопольного комитета Турции, передает Day.Az.

По мнению ведомства, Meta "объединяет данные, собранные в сервисах Facebook, Instagram и WhatsApp, что затрудняет работу ее конкурентов, которые присутствуют на рынке социальных сетей и контекстной рекламы в интернете".

Кроме того, Антимонопольный комитет Турции обязал корпорацию на протяжении следующих пяти лет предоставлять ежегодный отчет о мерах, принятых для соблюдения закона о конкуренции.

Meta может обжаловать решение регулятора в течение 60 дней.