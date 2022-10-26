Миллионы пользователей Android атаковали рекламные приложения

Специалисты McAfee выявили 16 приложений для Android, которые зарабатывали на фейковых рекламных действиях. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из отчета, на который ссылаются журналисты, следует, что аналитики McAfee обнаружили 16 приложений в Google Play. Данные программы отнесли к "кликерам" - это приложения, зарабатывающие деньги для их создателей, вынуждая пользователей совершать определенные действия со встроенной рекламой.

Все 16 приложений были удалены из Google Play после того, как специалисты фирмы сообщили о них. Суммарно мошеннические программы получили более 20 миллионов скачиваний - можно предположить, что приложения атаковали несколько миллионов пользователей. Отдельно журналисты обратили внимание на утилиту DxClean, которая получила более пяти миллионов загрузок и имела рейтинг 4,1 из 5 баллов.

По словам экспертов, фактически программы не способны похитить информацию пользователей или украсть их деньги. Однако данные приложения выделяются активной работой в фоновом режиме, что негативно влияет на автономность и производительность смартфона.