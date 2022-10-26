В Турции представили новый дрон-камикадзе

В Турции представили новый беспилотный летательный аппарат самолетного типа Deli, который может работать в режиме дрона-камикадзе - то есть поражать выбранный оператором объект, врезаясь в него. Об этом сообщает издание Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Беспилотник произведен компанией Titra Teknoloji, выпускающей беспилотные вертолеты Alpin, которые активно используются для тушения лесных пожаров. Ожидается, что до конца года аппарат завершит испытания.

По данным издания, Deli можно запускать вручную или с помощью катапульты, он защищен он помех, может развивать скорость до 180 км/ч при крейсерской скорости 80 км/ч и выполнять полеты на высоте до 3,5 км.

Аппарат оснащен боевой частью массой 3,1 кг. По словам генерального директора Titra Teknoloji Давут Йылмаза, Deli может выполнять боевые задачи в автономном режиме.