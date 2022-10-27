В США началось расследование против Tesla

Министерство юстиции США в прошлом году начало расследование против американской компании Tesla в связи с сообщением о том, что автомобили этой фирмы могут управляться автономно при помощи технологии автопилота.

Как сообщило агентство Reuters, ранее информация о следствии не раскрывалась, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников агентства, расследование было начато после нескольких ДТП с участием автомобилей Tesla, которые произошли при использовании функции автопилота. При этом, как отмечает Reuters, компания предупреждала клиентов, что технология помогает в управлении, но не делает его автономным.

Следователи выясняют, не ввела ли Tesla в заблуждение потребителей, инвесторов и регулирующие органы, заявляя о возможностях своих технологий. Reuters допускает, что в конечном итоге компании могут быть предъявлены обвинения.