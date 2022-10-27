Xiaomi выпустит один из самых тонких ноутбуков в мире

На китайской торговой площадке JD появилась информация о ноутбуке Xiaomi, который претендует на звание одного из самых тонких портативных компьютеров в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GSM Arena.

Xiaomi Book Air 13 будет оснащен 13,3-дюймовым OLED-экраном с поддержкой сенсорного ввода и разрешением 2880х1800 пикселей. За производительность в ноутбуке будет отвечать процессор Intel Core-i5 или Core-i7 12-го поколения, а также 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ.

Согласно описанию, толщина Xiaomi Book Air 13 составит всего 12 мм при весе в 1,2 кг. Сообщается также, что устройство получит полноразмерную клавиатуру.

Среди прочего заявлено, что Xiaomi оснастит ноутбук сканером отпечатков пальцев, двумя портами Thunderbolt, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также аккумулятором 58,3 Вт*ч. Заряжать ноутбук можно будет с помощью комплектного адаптера питания с выходом USB Type-C.

Презентация Xiaomi Book Air 13 состоится 27 октября.