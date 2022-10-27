К сведению пользователей смартфонов Samsung

Компания Samsung представила новую функцию Maintenance Mode, которая позволит защитить данные владельца смартфона при сдаче в ремонт. Об этом говорится в официальном блоге бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При включении такого режима доступ ко всей личной информации пользователя блокируется, а специально для сотрудника техцентра создается новая учетная запись с ограниченными правами. Таким образом, он не будет иметь доступа к фотографиям, сообщениям и контактам, но при этом сможет осуществить ремонт устройства.

"Вся наша жизнь - в наших телефонах, от информации о кредитных картах до семейных фотографий. Благодаря режиму Maintenance Mode мы даем дополнительную уверенность в том, что пользователи Galaxy могут сохранить свою конфиденциальность, даже если они отдают кому-то свой телефон", - заявил Сынвон Шин, вице-президент и руководитель группы безопасности Mobile eXperience Business в Samsung Electronics.

Известно, что первыми новую функцию получили владельцы модели Galaxy S22. Впоследствии Samsung планирует распространить Maintenance Mode и на другие смартфоны бренда. Ожидается, что к 2023 году "режим ремонта" будет работать на всех гаджетах серии Galaxy.