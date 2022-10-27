Sony представила беспроводные наушники из необычного материала

Компания Sony представила беспроводные наушники LinkBuds S Earth Blue, основным материалом для которых выступили переработанные бутыли для кулера. Об этом сообщает портал Trusted Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Использование пластика от бутылок при производстве гарнитуры помогло добиться уникального "мраморного дизайна". Внешне LinkBuds S Earth Blue напоминают флагманскую модель Sony WF-1000XM4. Устройство оснащено системой активного шумоподавления, а также "режимом прозрачности". Гаджет обеспечивает до шести часов автономной работы (до 20 часов при зарядке от футляра).

Старт продаж модели LinkBuds S Earth Blue состоится в ноябре 2022 года. Стоимость наушников составит $150.