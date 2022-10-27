Производитель жестких дисков Seagate уволит сотрудников

Американский производитель жестких дисков и решений для хранения данных Seagate Technology объявил о сокращении около 3 тысяч сотрудников или 8% штата в рамках реструктуризации, направленной на снижение издержек на фоне падения спроса. Об этом написало агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение главы компании Дэйва Мозли, передает Day.Az.

"Глобальная экономическая неопределенность усилилась в конце третьего квартала, и эта динамика отражается как на краткосрочном отраслевом спросе, так и на финансовых показателях Seagate", - сказал Мозли.

Также компания раскрыла финансовые результаты за первый финансовый квартал, который завершился 30 сентября. Выручка за указанный период сократилась до $2,035 млрд с $3,115 млрд за аналогичный период прошлого финансового года. Аналитики, которых опрашивало агентство Bloomberg, в среднем ожидали показатель в размере $2,12 млрд.