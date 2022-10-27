В Австралии изобрели новую технологию производства искусственных сосудов

Австралийские ученые разработали искусственные сосуды нового типа. Статья об этом опубликована в Advanced Materials, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сосуды создали из тропоэластина - предшественника белка эластина, играющего важную роль в соединительной ткани животных. Тропоэластин поместили в оболочку, которая постепенно растворялась и формировала из белка базу будущих сосудов. Затем на испытаниях основу подсадили мышам, их организм принял материал, и на основе начали расти собственные клетки, превращая их в полноценные сосуды.

Работу выполнили специалисты Университета Сиднея. Их разработка отличается от конкурентов простотой и дешевизной, а также скоростью производства. Это первая работа, когда удалось достигнуть высокой степени сходства с настоящей структурой кровеносных сосудов. Кроме того, технология может использоваться для детей: ранее хирургам приходилось заменять импланты по мере роста пациента. Теперь в этом нет необходимости, так как сосуды будут расти вместе с ребенком.