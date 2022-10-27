Samsung Electronics утвердила главу компании

Совет директоров южнокорейской компании Samsung Electronics официально утвердил Ли Чжэ Ёна, занимавшего пост вице-президента и фактически руководившего компанией, на должность исполнительного председателя, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Правление отметило, что в текущей неопределенной рыночной ситуации компании нужно больше стабильности и ответственности за принятие важных решений.

В январе прошлого года Ли Чжэ Ён был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы за взяточничество и растрату средств. Однако в начале августа Министерство юстиции Южной Кореи приняло решение о его досрочном освобождении, и он вышел на свободу 13 августа. После этого сам премьер-министр страны Ким Бу Гём поддержал призывы общественности и деловых кругов о возвращении Ли Чжэ Ёна к руководству Samsung.