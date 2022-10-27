Apple прекратила рекламу азартных игр

Apple приостановила показ рекламы азартных игр в App Store после многочисленных жалоб со стороны разработчиков и пользователей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление официального представителя компании Тревора Кинсейда, передает Day.Az.

Во вторник 25 октября Apple объявила о том, что компании теперь могут рекламировать свои сервисы на страницах других приложений, появляясь в секции "Вам также может понравиться". Практически сразу после этого разработчики программ, которые распространяются посредством App Store, начали жаловаться на засилье рекламы азартных игр на своих страницах.

На просторах Twitter можно найти множество примеров "нежелательного соседства" приложений и такой рекламы. Жалобы поступали как от разработчиков приложений, помогающих избавиться от лудомании, так и приложений, ориентированных на детей.

В конечном итоге Apple приняла решение отказаться от рекламы азартных игр в App Store, однако не уточнила, является это решение временным или постоянным.