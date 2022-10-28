В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность публикации скрытого контента, передает Day.Az.

Как сообщает Telegram-канал "Код Дурова", в мессенджере Telegram появилась возможность публиковать платный контент, например, фото или видео. Размещать такой эксклюзивный контент можно с помощью специального бота @donate. Он будет скрыт за стандартной анимацией мессенджера до того момента, пока желающие его просмотреть читатели не внесут оплату. Но сначала автору публикации необходимо выставить счет.

Для того, чтобы использовать бот, нужно быть владельцем канала Telegram с аудиторией более 100 подписчиков. Контент должен в основном относиться к категориям "Развлечения" и "Образование". На текущий момент новая опция находится на стадии тестирования. Также Telegram буквально только что запустил торговую площадку Fragment, на которой пользователи могут покупать и продавать имена в мессенджере по принципу аукциона.