В сети появилась рабочая версия Fallout в стиле Lego

YouTube-блогер и разработчик с никнеймом ThrillDaWill создал фанатскую игру по вселенной Fallout, объединив ее с проектами в стиле конструктора Lego. Об этом сообщает портал PC Gamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На создание игры у ThrillDaWill ушло несколько месяцев. Как и в оригинале, игроку предстоит исследовать Пустоши, но на этот раз они все созданы из блоков Lego. При этом геймплей у фанатской версии аналогичный - игра стартует в одном из Убежищ, можно использовать свой Pip-Boy и даже запускать ракеты из "Толстяка".

Игра загружена разработчиком на сайт инди-проектов Itch.Io и является бесплатной. ThrillDaWill предупреждает, что пока в ней могут наблюдаться вылеты и проблемы с FPS, поскольку он еще не успел оптимизировать ее.

Fallout - серия игр о мире, пережившем ядерный апокалипсис. В этом году первой части франшизы исполняется 25 лет. На текущий момент Amazon Studios и Kilter Films ведут съемки сериала по вселенной Fallout, сценаристами которого выступят авторы сериала "Мир Дикого Запада".