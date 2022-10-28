Япония купит у США крылатые ракеты

Газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственные источники утверждает, что кабмин Японии обратился к США с предложением о приобретении крылатых ракет Tomahawk американского производства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Источники утверждают, что Вашингтон положительно отреагировал на это предложение и переговоры о поставках уже вступают в завершающую фазу.

В публикации отмечается, что Япония рассматривает принятие на вооружение ракет Tomahawk как элемент укрепления потенциала сдерживания на фоне обострения региональной обстановки.