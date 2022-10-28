https://news.day.az/hitech/1507049.html Япония купит у США крылатые ракеты
Япония купит у США крылатые ракеты
Газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственные источники утверждает, что кабмин Японии обратился к США с предложением о приобретении крылатых ракет Tomahawk американского производства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Источники утверждают, что Вашингтон положительно отреагировал на это предложение и переговоры о поставках уже вступают в завершающую фазу.
В публикации отмечается, что Япония рассматривает принятие на вооружение ракет Tomahawk как элемент укрепления потенциала сдерживания на фоне обострения региональной обстановки.
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