Android или iOS: какая операционная система лучше в 2022 году

Android и iOS - основные операционные системы, которые используются большинством смартфонов, электронных планшетов и других гаджетов. Каждая отражает два разных подхода к безопасности данных и доступности технологий. Что лучше? Давайте разбираться.

Android появился в 2008 и принадлежит компании Google. Благодаря частично открытому коду производители смартфонов могут менять операционную систему и переделывать ее под свои устройства.

iOS разрабатывается и поддерживается Apple более 15 лет. Операционная система устанавливается исключительно на технику компании, а новые устройства - всегда флагманские и обладают передовыми технологиями.

Две системы - две философии

Разный подход разработчиков к безопасности и доступности технологий создал две различающиеся философии. Мы решили сравнить iOS и Android по нескольким критериям и выяснить, какая операционная система комфортнее для использования в 2022 году.

● Экосистема. iOS связывает все продукты компании Apple, позволяя владельцам нескольких устройств быстро переключаться между ними во время работы, синхронизировать и пересылать данные. Среди устройств на Android похожие системы пробуют внедрить только Samsung и Xiaomi.

● Обновления. Apple регулярно обновляет iOS. Новые версии операционной системы становятся доступны как на флагманских моделях, так и на старых устройствах. Android-гаджеты редко получают глобальные изменения, а мелкие недочеты и баги долго остаются неисправленными.

● Оптимизация. Все приложения для iOS разрабатываются с учетом характеристик устройств Apple. Перед попаданием в AppStore программы проходят строгую модерацию, поэтому большинство из них работают стабильно, плавно и меньше расходуют заряд батареи. Приложения на Android ориентированы на большое количество устройств разных моделей и года выпуска. Разработчики просто не могут учитывать особенности каждого гаджета. В результате приложения периодически не запускаются, выдают ошибки и вылетают.

● Интерфейс. Все устройства на iOS имеют единый интуитивно понятный интерфейс, поэтому даже новички быстро освоятся и научатся использовать смартфон на максимум. Производители устройств на Android могут по своему желанию менять оболочку и ее оформление.

● Безопасность. Устройства iOS обладают Face ID, которые не позволяют разблокировать гаджеты тем, кто не является владельцем, а баги и недочеты системы быстро устраняются. Исходный код Android открытый, поэтому хакеры с большей вероятностью атакуют устройства на этой ОС.

Таким образом, в Android доступно больше функций для кастомизации и персонализации устройств. iOS имеет более дружелюбный интерфейс и лучше оптимизирована для работы с разными задачами. Если вам важны безопасность, своевременное обновление прошивки и быстрая синхронизация устройств, то безусловно, вам стоит попробовать iOS.