Техногиганты потеряли сотни миллиардов долларов

Капитализация Amazon, Alphabet, Apple, Meta и Microsoft снизилась на 770 миллиардов долларов с начала недели после публикации Amazon прогноза за третий квартал, сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидаемая прибыль Amazon в четвертом квартале должна составить 140 миллиардов долларов, что на 15 миллиардов долларов меньше, чем прогнозировали аналитики. Хотя обычно в последнем квартале прибыль Amazon растет из-за покупок к праздникам.

Слабые результаты компании увеличили потери технологических гигантов нескольких сотен миллиардов на фондовом рынке, которые продолжаются с начала сезона публикации отчетностей в середине октября. За это время совокупная стоимость "пятерки" сократилась на 950 миллиардов долларов.

Позитивным фактором для рынка, который сократил потери в стоимости компаний, стал свежий отчет Apple, выручка которой выросла на 8 процентов, до 90 миллиардов долларов в четвертом квартале, что стало выше ожиданий аналитиков. В то же время более ранние отчеты Alphabet (материнская компания Google) показали замедление темпов роста выручки по сравнению с прошлым годом из-за снижения доходов от онлайн-рекламы. Доходы Microsoft от облачных вычислений и прогнозы на второй квартал 2023 финансового года также оказались ниже ожиданий.