Мессенджер Viber запретил переход по Telegram-ссылкам

Мессенджер Viber запретил переход по ссылкам формата t.me, которые ведут на посты Telegram. На это обратил внимание канал Telegram Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Viber перестал подсвечивать такие ссылки, из-за чего переход по ним невозможен. При этом ссылки вида tginfo.t.me, tx.me/tginfo и telegram.me/tginfo продолжают работать как обычно.

Известно, что ранее социальная сеть Instagram запретила размещение в описании профиля ссылки на Telegram-каналы. Не исключено, что это связано с тем, что мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Марку Цукербергу, является прямым конкурентом сервиса Павла Дурова. Впоследствии руководство Instagram объяснило блокировку ссылок тем, что пользователю необходимо зарегистрироваться в мессенджере для просмотра профиля по ссылке, а в фотохостинге такого допустить не могут.