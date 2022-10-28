Глава Apple об ограниченных поставках новых моделей iPhone

Компания Apple не смогла справиться с высоким спросом на флагманские модели смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на слова генерального директора бренда Тима Кука, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кука, новые гаджеты пользуются такой популярностью, что компания не успевает производить достаточное количество iPhone образца 2022 года. При этом Apple пока ограничена в поставках новых деталей и активно решает эту проблему. В связи с этим, как заявил глава компании, какое-то время поставки флагманских iPhone 15 будут ограничены.

"Очевидно, что мы гонимся за предложением и пытаемся получить как можно больше деталей, чтобы удовлетворить спрос", - заявил Кук в беседе с CNBC.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max были впервые представлены на ежегодной презентации Apple в сентябре 2022 года.