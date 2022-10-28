Новый разъем в iPad оказался бесполезным

Компания Apple оснастила планшет базовой линейки iPad 10 разъемом USB-C, однако скорость передачи данных в нем оказалась очень медленной. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что USB-C в новом iPad 10 ограничен скоростью до 480 Мбит/с при передаче данных, что соответствует стандарту USB 2.0 и прошлой модели iPad с Lightning.

При этом другие модели iPad с USB-C имеют более высокую скорость передачи данных - например, iPad Pro M1 и выше совместимы с Thunderbolt 3 и обеспечивают скорость передачи данных до 40 Гбит/с, iPad Air M1 способен передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с, в то время как iPad Air 2020 и iPad mini развивают скорость до 5 Гбит/с.

Презентация Apple, на которой были представлены iPad 10 и iPad Pro M2, прошла 18 октября. Новинки поступили в продажу 26 октября.