Названа возможная причина неудачи запуска японской ракеты

Возможной причиной неудачи запуска японской ракеты "Эпсилон-6", уничтоженной из-за отклонения от целевого положения, могла стать неправильная работа газоструйных рулей второй ступени. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, вероятно мог произойти сбой в подаче газа в связи со сбоем работы клапана и повреждением трубки, по которой подается газ.

Ранее сообщалось, что японскую ракету "Эпсилон-6" с восемью спутниками решили уничтожить вскоре после ее запуска.

Она была запущена в 9.50 (3.50 мск) с космодрома Утиноура в японской префектуре Кагосима. Отмечается, что предыдущие пять стартов аналогичных ракет прошли успешно.

Ракета "Эпсилон-6" имела длину 26 метров, вес 95,6 тонны. Модель "Эпсилон" значительно более экономичная, чем ракеты Н2А, использующие жидкое топливо. Она оснащена приборами с функцией искусственного интеллекта. По этой причине проверка и контроль готовности ракеты к запуску происходят автоматически и практически без участия человека.