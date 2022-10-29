Apple Watch Ultra научились работать до 60 часов от одной зарядки

После обновления до watchOS 9.1 флагманские часы Apple Watch Ultra научились работать от полной зарядки до 60 часов, как передает Day.Az об этом сообщает портал 9to5mac.

Отмечается, что режим низкого энергопотребления появился в Apple Watch Series 4 и более новых моделях с приходом watchOS 9. Теперь версия 9.1 добавила в Apple Watch Ultra дополнительную настройку этого режима, благодаря чему часы смогут "прожить" до 2,5 суток. Однако это достигается путем отключения некоторых функций, а также снижением частоты запросов GPS и датчика сердечного ритма.

Со времен выхода первых моделей Apple Watch заряда часов, как правило, хватало на один день. С обновлением до watchOS 9 пользователи актуальных линеек часов смогут продлить автономность своих аксессуаров до 36 часов, в то время как владельцы Apple Watch Ultra - до 60.