Google объяснила правила использования смарт-часов Pixel Watch

Компания Google опубликовала на своем сайте материал, в которым подробно объяснила, при каких условиях смарт-часы Pixel Watch способны проработать заявленные 24 часа от одного заряда. Как передает Day.Az об этом сообщает издание 9To5Google.

Вскоре после релиза Pixel Watch у журналистов и пользователей часто возникают вопросы к заявлению Google, согласно которому часы способны проработать 24 часа от одного заряда. Чтобы не оставлять критику без ответа, IT-гигант описал на своем сайте условия использования часов, при которых в рамках тестирования был получен заявленный показатель.

Из материала компании следует, что Pixel Watch способны проработать сутки, при получении 240 уведомлений, 280 включениях экрана для проверки времени, одном пятиминутном разговоре через LTE, одной 45-минутной тренировке с включенными LTE и GPS, 50 минутах работы навигатора, а также при отключенной функции Always-on-Display.

В 9To5Google подтвердили, что показатель автономности Pixel Watch на самом деле сильно зависит от сценария использования. Журналисты отметили, что во время своих тестов им легко удавалось "выжимать" из часов более 24 часов с выключенной функцией Always-on-Display. В некоторых случаях часы держались сутки даже с постоянно включенным экраном.