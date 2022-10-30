Инсайдер рассекретил особенности камеры iPhone 15 Pro Max

Эксклюзивной особенностью iPhone 15 Pro Max в 2023 году станет перископический телеобъектив для оптического увеличения изображения при фото и видеосъемке. Как передает Day.Az об этом со ссылкой на слова аналитика TF International Securities Минга Чи-Куо пишет издание 9To5Mac.

По словам Куо, в моделях 2023 года Apple намерена добиться еще больше дифференциации между базовым iPhone, Pro и Pro Max. Инсайдер утверждает, что в случае со старшим устройством Apple сделает акцент именно на фотовозможностях аппарата.

Вместе с тем аналитик TF International Securities отметил, что, вопреки ранним слухам, в iPhone 15 Pro и Pro Max не будет камеры так называемого класса 8Р. То есть вместо ранее обещанных восьми линз в основном фотомодуле iPhone 15 Pro и Pro Max, скорее всего, продолжат использоваться семь оптических элементов.

Хотя, если Куо ошибается, можно надеяться, что новые iPhone будут делать фотографии чище, чем предшественники. 9To5Mac пишет, что дополнительная линза предназначается для уменьшения бликов и искажений по краям кадра.

Куо также очередной раз напомнил, что в 2023 году Apple может переименовать старшую модель из Pro Max в Ultra.