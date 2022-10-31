В обновлении Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появилось несколько новых функций в связи с последним обновлением мессенджера. Об этом сообщает портал "Код Дурова", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, владельцы Telegram Premium получили возможность преобразовывать речь из видеосообщений в текст. Если раньше эта функция работала только с голосовыми сообщениями, то теперь распространяется и на так называемые "видеокружки". Это особенно удобно для тех пользователей, кто не включает звук на смартфоне и не пользуется наушниками - теперь текст можно прочитать прямо на экране.

Кроме того, теперь к аккаунту помимо обычного никнейма можно привязать дополнительные коллекционные, которые продаются на платформе Fragment. Они работают точно так же, как и обычный никнейм, их можно найти через поиск и создать короткую ссылку. При желание коллекционное имя можно будет продать или деактивировать.

Также администраторы групп, количество участников которых превышает 200, получили возможность создавать обсуждения по темам в виде отдельных чатов внутри основной группы. Помимо прочего, в обновлении были добавлены 12 новых наборов эмодзи. Пользователи Telegram Premium смогут также использовать их в качестве тематических статусов.