Выпущено устройство, превращающее любой смартфон в планшет

Компания Nex Computer начала поставлять дополнительный дисплей для смартфонов NexPad, первый анонс которого состоялся 10 месяцев назад. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особенностью устройства является то, что он позволяет превратить любой смартфон в планшет - мобильный гаджет подключается при помощи USB-C и крепится при помощи магнитов, а изображение с него выводится непосредственно на экран NexPad. При этом он оснащен подставкой, чтобы удобно разместить его на столе или другой горизонтальной поверхности.

NexPad представляет собой 12-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Вес устройства составляет 736 граммов, что позволяет при необходимости носить его с собой в сумке. Сообщается, что NexPad также можно использовать вместе с ноутбуком - в таком случае он крепится на крышке компьютера.

Стоимость NexPad составляет $249. В настоящее время его можно приобрести в США и Канаде.