Азербайджан запустит новые спутники

"Космическое агентство Азербайджана" (Азеркосмос) в будущем запустит новые спутники.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" при министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на международной конференции на тему "Международная инициатива по космической погоде: Солнце, космическая погода и геосфера"

По его словам, подготавливаются документы, связанные с деятельностью Азербайджана в космической сфере до 2030 года.

"Чтобы двигаться вперед в космическом секторе, нужно уделять приоритетное внимание международному сотрудничеству, стать частью международных инициатив в этой сфере. Азербайджан признан надежным партнером в космической сфере, в следующем году в Баку пройдет Международный конгресс астронавтики", - сказал Асадов.

Он отметил, что большая часть телекоммуникационной инфраструктуры зависит от спутниковой деятельности.

"Мы все пользуемся услугами навигации, а метеорологи и исследователи изменения климата извлекают пользу из спутниковых данных. Дискуссии о солнечной активности и космической погоде приобретают все большее значение. Правительство Азербайджана располагает тремя космическими спутниками. Спутниковые данные применяются во многих областях экономики, играют большую роль в развитии телекоммуникационной инфраструктуры", - сказал Асадов.