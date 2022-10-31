Apple задержала выпуск новых гаджетов

Компания Apple задержала анонс новых компьютеров и перенесла выпуск на 2023 год. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации журналиста Марка Гурмана, в американской компании решили представить новые компьютеры позже - в первом квартале 2023 года. Ранее сообщалось, что Apple может показать модели компьютеров MacBook Pro, Mac mini и Mac Pro до конца 2022 года. По информации Гурмана, в начале 2023 года компания должна представить серию новых устройств - в том числе, 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro на базе процессора M2.

Ожидается, что Apple продолжает работу над Mac Pro с 24-ядерным процессором, 76 графическими ядрами и 192 гигабайтами памяти. Вероятно, профессиональный гаджет будет оснащен чипом M2 Ultra или M2 Extreme.