Китайцы вывели на орбиту последний модуль станции «Тяньгун»

Лабораторный модуль "Мэньтянь" станции "Тяньгун" выведен на орбиту. Трансляция запуска велась на YouTube-канале CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тяньгун" - это китайская национальная орбитальная станция. Она обладает модульным дизайном, а обликом и размером напоминает станцию "Мир". Первый, базовый модуль, был запущен в апреле 2021 года, а летом 2022 - лабораторный отсек "Вэньтянь". В данный момент экипаж станции состоит из трех человек.

На орбиту отправили третий и последний из запланированных модулей, "Мэньтянь". Пуск был произведен ракетой "Чанчжэн-5Б" с космодрома Вэньчан. После стыковки сборка станции будет считаться завершенной, но конструкция допускает возможность расширения.

"Мэньтянь" обладает массой около 20 тонн, длиной 17,9 метра и диаметром 4,2 метра. Он разделен на три части: жилой отсек, лабораторный отсек и шлюзовая камера со стыковочным механизмом. В состав модуля входит небольшой роботизированный манипулятор. Модуль позволит проводить различные эксперименты, в частности в области поведения жидкостей в невесомости и физики горения. Кроме того, на его борту есть установка для экспериментов с ультрахолодными атомами, которая должна достичь рекордной температуры в 10 пикокельвинов.

Нынешний "Тяньгун" стал первой китайской многомодульной орбитальной станцией. Предыдущие, имевшие то же название с номерами 1 и 2, состояли из одного модуля и предполагали кратковременные экспедиции.