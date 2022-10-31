Жители Китая передумали покупать iPhone 14

Популярность iPhone в Китае начала резко сокращаться, как и продажа устройств компании Apple, что является тревожной тенденцией для корпорации из Купертино. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Jefferies, передает Day.Az.

Отмечается, что рынок КНР является одним из ключевых для американского производителя смартфонов, планшетов, компьютеров и умных гаджетов. По данным аналитика Jefferies Эдисона Ли, за октябрь в Китае компания потеряла от 4% до 5% рынка.

"Популярность iPhone в прошлом не вызывала сомнений, но теперь позиция Apple в сфере смартфонов пошатнулась", - констатировал специалист. Ли не исключил, что в дальнейшем "ситуация лишь ухудшится".

По словам аналитика, это связано с негативным трендом на рынке смартфонов в целом и проблемами в цепочках поставок новых смартфонов модельного ряда iPhone 14 в частности.