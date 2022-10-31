В работе Instagram произошел мировой сбой

Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе соцсети. Об этом сообщает сервис Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб поступает от владельцев аккаунтов из США. Также о неполадках рассказывают пользователи из Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и Австралии.

Более 60% пользователей констатировали, что не могут пользоваться приложением, а 34% указали на проблемы с авторизацией, то есть невозможностью войти в аккаунт.

Многие пользователи в комментариях также жалуются на то, что их аккаунты якобы были заблокированы или заморожены. Официального подтверждения этой информации нет. Некоторые юзеры в комментариях считают, что подобные сообщения являются ошибкой сервиса, и в ближайшее время работа соцсети будет восстановлена.