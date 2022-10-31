В Instagram отреагировали на глобальный сбой

В Instagram подтвердили, что некоторые пользователи соцсети в настоящий момент испытывают проблемы с доступом к своим аккаунтам. Реакция сервиса на массовую блокировку учетных записей опубликована в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам известно, что у некоторых из вас возникают проблемы с доступом к вашему аккаунту в Instagram. Мы разбираемся и приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Как сообщает 9to5Mac, в соцсети пока не указали причины сбоя. Также в компании не объяснили, почему учетные записи пользователей по ошибке отображаются как заблокированные.

В NetBlocks заявили, что Instagram в настоящее время действительно испытывает технические неполадки. "Проблема не связана со сбоями в работе интернета на уровне стран или с фильтрацией контента", - добавили специалисты.