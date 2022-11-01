Telegram начал отменять Premium-подписки

Мессенджер Telegram начал отключать Premium-подписку многим пользователям, которые купили её обманным путем. Как сообщается, в системе ранее нашли уязвимость, которая позволила не платить за подписку, но при этом пользоваться ей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Находчивые и предприимчивые пользователи начали продавать такие подписки по низкой цене - можно было купить версию на год всего за 100 рублей, хотя месячная цена составляет 349 рублей. Отметим, что некоторые пользователи заплатили и 1500 рублей, однако лишились премиума, поскольку приобретали его не на официальном канале.

Однако теперь разработчики мессенджера нашли и устранили эту уязвимость, а также начали массово отзывать подписки у тех, кто купил их подобным способом.